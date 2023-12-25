Batman\'da YKS\'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

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Batman'ın Sason ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti desteği sunuldu.
Sason Kaymakamlığınca Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan okuma salonunda YKS'ye hazırlanan 39 öğrenciye üniversite hazırlık kitabı ve deneme setleri hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Kaymakam Murat Mete'nin desteğiyle ilçede öğrencilerin sınava daha etkili bir şekilde hazırlanacağını söyledi.
Bozkurt, öğrencilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.
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