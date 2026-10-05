Batman Gercüş\'te mantar yiyen aileden 2 kişi zehirlenerek hastaneye sevk edildi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen aynı aileden E.K. (24) ve M.S.K. (35) zehirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. ve M.S.K., topladıkları mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne, buradan da ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.