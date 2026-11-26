Batman Gültepe'de iki grup silahlı kavgaya tutuştu! Olay yerinde boş kovanlar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Gültepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla yaralanan 2 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; polis olay yerinde bir tabanca ve boş kovanlar buldu.
BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca vurulan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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