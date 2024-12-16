Batman Havalimanı'nda 53 Bin Yolcu

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Batman Havalimanı'nda geçen ay 53 bin 738 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın kasım ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında kasım ayında iç hat yolcu trafiği 53 bin 738 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 344'ye, yük trafiği ise 532 tona ulaştı.

Bu yılın ilk 11 ayında havalimanından 590 bin 142 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 3 bin 474, taşınan yük ise 6 bin 243 ton oldu.