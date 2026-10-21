Batman'ın Kozluk ilçesinde yaklaşık 70 yıl önce başlayan husumet sona erdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaklaşık 70 yıl önce başlayan husumet sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesinde yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, belediye yetkilileri ve kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Belediyedeki törende dua edilmesinin ardından iki ailenin fertleri el sıkıştı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.
Çayönü köyü Kesmetaş mezrasında iki aile arasında yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kozluk Belediyesi yetkilileri ve kanaat önderlerinden bir grup girişimde bulundu.
Barışmaya ikna edilen aileler için belediyede tören yapıldı.
Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.
Törene, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran ve kanaat önderleri katıldı.
Kaynak: AA
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