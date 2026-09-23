Batman Kozluk\'ta 22 dönümlük Kent Meydanı açıldı, Vali Canalp törende konuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 22 dönümlük alanda yapımı tamamlanan Kent Meydanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Valiliğinin desteğiyle, Kozluk Kaymakamlığı ve Kozluk Belediyesi işbirliğinde Hükümet Konağı yanında yapımı tamamlanan Kent Meydanı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kozluk'ta gerçekleştirilen yatırımların ilçenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Canalp, kamu hizmetlerinde hedeflerinin her zaman daha iyisini yapmak ve hizmette yarışmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Batman'ın ve ilçelerimizin her alanda daha ileriye gitmesi için kurumlarımızla, belediyelerimizle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kent Meydanı da bu anlayışın güzel bir örneğidir."

Konuşmanın ardından kurdele kesildi.

Törene AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.