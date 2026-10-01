Batman Kozluk'ta balkon yıkayan Nezahat Yavuz akıma kapıldı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Batman Kozluk'ta balkon yıkayan Nezahat Yavuz akıma kapıldı, hastanede kurtarılamadı

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Batman Kozluk\'ta balkon yıkayan Nezahat Yavuz akıma kapıldı, hastanede kurtarılamadı
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde dün akşam evinin balkonunu yıkayan Nezahat Yavuz, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi için morga götürüldü.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan Nezahat Yavuz (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Evinin balkonunu yıkayan Nezahat Yavuz, elektrik akımına kapıldı. Yavuz'u yaralı halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nezahat Yavuz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nezahat Yavuz'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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