Batman'ın Kozluk ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü etkinliği düzenlendi.

Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde bulunan Yeniçağlar İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe Şube Müdürü Engin Doyar ve Proje Koordinatörü Murat Işık katıldı.

Eğitimlerle öğrencilerin balıkçılık, su ürünleri ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlendirilmesi amaçlandı.