Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2024-2025 sezonu öncesinde ilk antrenmanı teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Petrolspor Site Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.
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