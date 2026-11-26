Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar akciğer kanseri konusunda bilgilendirildi.

Sason Toplum Sağlığı Merkezi, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları akciğer kanseri, KOAH ve karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Sason Meydanı'nda ve soba kullanılan evlerde yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çalışmalarda akciğer kanseri ve KOAH'tan korunma yolları, erken tanının önemi ve soba kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Sason Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Funda Gör, akciğer kanseri ve KOAH gibi hastalıklarda erken tanı ve korunma yöntemlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle kış aylarında soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.