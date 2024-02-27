Batmanlı öğretmen, öğrencilerine hem eğitim veriyor hem de saç tıraşı yapıyor

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Batmanlı öğretmen Şemdin Yıldırım, 10 yıldır rehabilitasyon merkezindeki öğrencilerine hem eğitim veriyor hem de saç tıraşlarını yapıyor.

Gercüş ilçesinde 15 çocuklu bir ailede büyüyen Yıldırım, ilkokulda okurken ağabeyinin iş yerinde berberliği öğrendi.

Üniversiteyi kazandıktan sonra da berberlik mesleğini sürdüren Yıldırım, bu süreçte hem çalıştı hem de eğitimini sürdürdü.

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir yıl ücretli öğretmenlik yapan Yıldırım, daha sonra memleketi Batman'da bir arkadaşıyla özel rehabilitasyon merkezi kurdu.

4-20 yaş arası, zihinsel ve bedensel engelli ile öğrenme güçlüğü yaşayan 110 özel öğrenciye hizmet verilen merkezde öğretmenlik yapan Yıldırım, özel gereksinimli öğrencilerine hem eğitim hem de saç ve sakal tıraşı hizmeti veriyor.

Şemdin Yıldırım, AA muhabirine, kalabalık bir ailede büyüdüğünü, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için bir süre tarla işleriyle de uğraştığını söyledi.

İlkokulu Gercüş Yatılı Bölge Okulunda okuduğunu, bu dönemde Batman merkezde berberlik yapan ağabeyinin yanına giderek çıraklık yaptığını anlatan Yıldırım, berberliği ağabeyinden öğrendiğini ifade etti.

Yıldırım, ortaokul döneminde okulda öğrencilere de saç tıraşı yaptığını anlatarak, "Ortaokula giderken arkadaşıma, 'Neden arkadaşlarımıza saç tıraşı yapmayalım?' dedim. Okul yönetimiyle konuşarak arkadaşlarımızı tıraş etmek için izin aldık. Gerekli şartlar sağlanınca okulda öğrencilerin tamamını tıraş ettik." dedi.

"Üniversitede okurken de kuaförlük yapıyordum"

Lise yıllarında da ağabeyinin yanında çıraklık yaptığını belirten Yıldırım, üniversite sınavını kazanınca Hatay'a gittiğini ve burada da berberlik mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Yıldırım, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümünü kazandım. İkinci öğretim olunca gündüzleri de berberlik yapmaya devam ettim. Elimde bir meslek vardı ve paraya da ihtiyacım vardı. Aileme yük olmak istemiyordum. Yaz aylarında Hatay'dan Antalya'ya gidiyor, orada da yaz tatillerinde kuaförlük yapıyordum." ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi bitirip bir yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra Gercüş'te özel bir rehabilitasyon merkezi açtığını anlatan Yıldırım, burada da özel gereksinimli öğrencilere saç tıraşı hizmeti sunduğunu belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Saç ve sakal tıraşı, saçlarının yıkanması ve fön gibi hizmetler. Bu çocukların da hoşuna gitti. Bu şekilde 10 yıldır öğrencilerimin saçını kesmeye devam ediyorum. Hem ben hem öğrencilerim hem de aileleri bu uygulamadan çok mutlu. Özel gereksinimli çocukları tıraş etmek zor. Bu nedenle özel gereksinimli çocukların çoğu berbere gidemiyor. Çoğu berber arkadaşımız özel gereksinimli çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyor. Çocukları tıraş etmeyi bırakmayacağım. Öğretmenlik mesleğini sürdürdüğüm müddetçe berberliği de sürdüreceğim."