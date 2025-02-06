Battal İlgezdi'ye görevi kötüye kullanma iddianamesi - Son Dakika
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Battal İlgezdi'ye görevi kötüye kullanma iddianamesi

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Eski Ataşehir belediye başkanı CHP’li Battal İlgezdi hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

06.02.2025 13:46  Güncelleme: 14:40
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Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla Battal İlgezdi hakkında "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapora yer verildi. Buna göre raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı yapılan bazı projeler olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve görevlilerinin bu kararı yerine getirmediği belirtildi.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verildiği, Danıştaya yapılan itirazın da reddedildiği anlatılan iddianamede, İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye Encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin mimari proje ve imara aykırı yapıları ortadan kaldırmayarak kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ifade edildi.

9 İSİM İÇİN CEZA İSTENİYOR

Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Battal İlgezdi\'ye görevi kötüye kullanma iddianamesi
Kaynak: AA

Battal İlgezdi, Ataşehir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Battal İlgezdi'ye görevi kötüye kullanma iddianamesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • şakir:
    melih gokcek hakkındada hazırlanmıstı 6 yıldır dosyası savcılıkta bekliyor konu chp lı oldumu 1 gunde hazırlanıyor 127 11 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Seçim öncesi tesbih dağıtan başkan adayıydı kendisi :D 3 0 Yanıtla
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