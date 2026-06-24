BAU, Sürdürülebilirlikte Türkiye Birincisi - Son Dakika
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BAU, Sürdürülebilirlikte Türkiye Birincisi

BAU, Sürdürülebilirlikte Türkiye Birincisi
24.06.2026 14:28
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Bahçeşehir Üniversitesi, THE 2026 Sürdürülebilirlik Sıralamasında Türkiye'de birinci, dünya 59'uncu.

YÜKSEKÖĞRETİM sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversiteleri 2026 Sürdürülebilirlik Etki Sıralamasını' açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), devlet ve vakıf üniversitelerinin arasında Türkiye'de birinci, dünya sıralamasında 59'uncu sırada yer aldığını duyurdu.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ve yarattıkları etki açısından değerlendirilen sonuçlarını açıkladı. Dünyadaki 116 ülkeden bin 646 üniversitenin verilerinin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal uygulamalar yoluyla sürdürebilir kalkınmaya sağladıkları etkiyi ölçen 'THE Sustainability Impact Ratings 2026' endeksinde Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Sürdürülebilirlik Etki Sıralamasında birinci olma başarısını gösterdi. THE tarafından yayınlanana endekse göre BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazında Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 'Nitelikli Eğitim' kategorisinde ikinci, 'Cinsiyet Eşitliği' alanında birinci oldu.

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik alanındaki performansını da ortaya koyan BAU, THE endeksinde dünyada ise genel sıralamada 59'uncu sırada yer aldı. BAU, Nitelikli Eğitim (SKA 4) kategorisinde dünya altıncısı, Cinsiyet Eşitliği (SKA 5) kategorisinde ise dünya ikincisi olarak başarı elde etti. Ayrıca Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16) alanında dünya 77'incisi, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA 17) alanında ise dünya 89'uncusu oldu.

'BU SONUÇLAR ÇALIŞMALARIMIZIN SOMUT YANSIMASI'

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, sonuçlarla ilgili değerlendirerek şunları söyledi:

"THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında Bahçeşehir Üniversitesi'nin Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 1. sıraya yükselmesi ve dünya genel sıralamasında 59. olma başarısını göstermesi, yükseköğretimde benimsediği etki odaklı yaklaşımın uluslararası düzeydeki karşılığını ortaya koymaktadır. Özellikle Cinsiyet Eşitliği'nde dünya 2'ncisi, Nitelikli Eğitim'de ise dünya 6'ncısı olarak elde ettiğimiz sonuçlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların somut bir yansımasıdır. Bu başarının, BAU'nun dünyaya değer katan ve geleceği şekillendiren bir üniversite olma vizyonunun en güçlü kanıtlarından biri olduğuna inanıyoruz. Dönüşüme yön verecek bireyler yetiştirme sorumluluğumuzun bir yansıması olarak; öğrencilerimizi bilgiyle donatmanın ötesinde, küresel sorunlara çözüm üretebilen, toplumsal fayda yaratabilen ve Küresel Etki Liderliği üstlenebilecek yetkinliklerle mezun etmeyi temel hedeflerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu başarının, ülkemizin yükseköğretimde uluslararası görünürlüğünü ve itibarını güçlendirmeye katkı sunmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Emeği geçen değerli akademisyenlerimizi ve tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum."

Kaynak: DHA

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