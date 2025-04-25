Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.
Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Parkı'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorularını yanıtladı.
Görevde olduğu 1 yılda ilçede yürüttükleri çalışmalara da değinen Ünlü, vatandaşların bundan sonraki süreç için talep ve önerilerini not aldı.
Toplantıya belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayat'ta Başkan ile Vatandaşlar Buluştu - Son Dakika
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