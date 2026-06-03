Çorum'un Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser taraması aracı, Bayat ilçesine getirilerek Bayat Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlandırıldı.
Bayat Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından araçta 3 gün içinde 60 kadında meme kanseri taraması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayat'ta Kadınlara Kanser Taraması - Son Dakika
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