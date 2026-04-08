Bayat\'ta Tarım Gözlemleri Yapıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hububat ekili alanlarda fenolojik gözlemler ile çıkış kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekili alanlarda bitki gelişim süreci, kurum görevlilerince yakından takip ediliyor.

Bitkinin çıkış durumu, bitki sıklığı ve gelişim homojenliğini gözlemleyen ekipler, birebir görüşme yaptıkları üreticilere hastalık, zararlı ve çevresel stres faktörlerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Yapılan fenolojik gözlem ve kontrollerle ürün gelişiminin erken dönemde izlenmesinin sağlandığı, olası verim kayıplarının önlenmesinin hedeflendiği ve üreticilere zamanında ve doğru teknik destek sunulduğu bildirildi.