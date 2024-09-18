Bayat\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
A.Y (52) idaresindeki 03 AEK 856 plakalı otomobil, Ankara- Afyonkarahisar kara yolu ilçe yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle birlikte Ş.Y (44), R.Y 17), C.Y (5), H.Y (15) ve R.Y (12) Afyonkarahisar'da ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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