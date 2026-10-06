BAYBEL AŞ eski başkanı B.U. gözaltına alındı, İzmir Bayraklı'da sayı 47 oldu

BAYBEL AŞ eski başkanı B.U. gözaltına alındı, İzmir Bayraklı'da sayı 47 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada BAYBEL AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı B.U. gözaltına alındı; operasyonda gözaltı sayısı 47 oldu. Belediye, BAYBEL AŞ'nin geçmiş yıllara ilişkin faaliyetlerinin incelendiğini duyurdu; bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI 47'YE YÜKSELDİ
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. da gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 47'ye yükseldi. Gözaltına alınanların polisteki işlemleri sürerken, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu öğrenildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Bayraklı Belediyesi tarafından operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'nin önceki dönem ve geçmiş yıllara ilişkin faaliyetleri incelenmektedir. Savcılık talimatı doğrultusunda emniyet birimlerince talep edilen bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat ve hukuki süreç çerçevesinde paylaşılmıştır. Süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmekte; kurumumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları sürdürmektedir" denildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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