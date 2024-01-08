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Bayburt'ta Cipin İstinat Duvarından Düşmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Cipin İstinat Duvarından Düşmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Bayburt'ta Gülten K. idaresindeki bir cip, rampayı çıkarken geri gelmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından bina girişine düştü. Kazada sürücü ile araçtaki Oya Pelin B. ve Çimen K. yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

Bayburt\'ta Cipin İstinat Duvarından Düşmesi Sonucu 3 Kişi Yaralandı
08.01.2024 - 01:31,
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Bayburt'ta cipin istinat duvarından düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gülten K. (49) idaresindeki 06 FE 2466 plakalı cip, Zahit Mahallesi Mamur Sokak'ta rampayı çıkarken henüz bilinmeyen nedenle geri gelmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından bina girişine düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Oya Pelin B. (28) ve Çimen K. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çimen K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde cipin yokuşu çıkarken bir anda geriye gelmesi ve istinat duvarından düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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