Bayburt'ta define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Bayburt\'ta define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Bayburt Valiliği, Aşağı Çımağıl köyünde define arandığı ihbarı üzerine jandarmanın çalışma başlattığını duyurdu. Arazide define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı; dedektör, kazma kürek, levye, halat ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt'ta kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Çımağıl köyünde kırsalda define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, arazide define arayan S.D, H.D, S.D, K.D, S.G ve R.T'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör, kazma kürek, levye, halat ve define aramada kullanılan bazı materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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