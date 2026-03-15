Bayburt'ta Engelliye Çarpan Sürücüye Cezalı Yargılama

15.03.2026 23:57
Bayburt'ta motosikletiyle bir engelliye çarptıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira para cezası verildi.

Kentte 31 Ağustos 2025'te, motosiklet sürücüsü K.K. (23), Akşemsettin Caddesi'nde akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Demir'e çarptı.

Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Plaka ve kimlik bilgileri belirlenen sürücü hakkında Bayburt 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından dava açıldı.

Sürücüye, "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 bin lira adli para cezası verildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

