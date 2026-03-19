Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler de emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
