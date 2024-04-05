Bayburt\'ta kaçan inek dron yardımıyla bulundu

Bayburt'ta ahıra götürüldüğü sırada kaçan ineğin yeri 15 gün sonra dron yardımıyla tespit edildi.
Merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde Asef Akbal'ın 21 Mart'ta otlaktan ahıra götürmeye çalıştığı inek bir anda dağlık alana doğru kaçtı.
Gözden kaybolan hayvanı bulmak için köylülerle bölgeyi arayan Akbal, sonuç alamadı.
Aramalara sonraki günlerde ailesiyle devam eden Akbal, çevredeki köy sakinlerine de ineğinin kaybolduğu bilgisini ulaştırdı.
İneğin, kaybolduğu bölgeye 15 kilometre uzaklıktaki Güder köyünde görüldüğünü öğrenen Akbal, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Dronla ineğin yerini tespit eden ekipler, dere yatağında bitkin düştüğü görülen hayvanı yakalayarak 15 günün ardından sahibine teslim etti.
Asef Akbal, AA muhabirine, 15 gündür dağlarda ineğin peşinde dolaştıklarını söyledi.
Aramalar sırasında ineği zaman zaman gördüklerini ancak bir türlü yakalayamadıklarını anlatan Akbal, çok sıkıntı çektiklerini ifade etti.
Akbal, "Hayvan 15 günde dağlarda yaklaşık 100 kilometre yol dolaştı. Yaban hayvanlarıyla büyük ihtimalle mücadele vermiş. Sağ olsun görevliler geldi dronla bulduk ve yakaladık. Oldukça bitkin düşmüştü, telef olmasın diye bulunduğu yerde kestik." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise hayvanın Güder köyünde görüldüğü ihbarı üzerine ekiplerle bölgeye ulaştıklarını belirterek, "Ekiplerimizle sahada yaptığımız çalışmanın sonrasında bir dere yatağında olduğunu gördük. Hayvan 15 gündür sahada olması dolayısıyla bitkin düşmüştü. Yakaladık ve sahibine teslim ettik." diye konuştu.
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