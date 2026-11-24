Bayburt'ta kar etkisini artırdı, Kop Dağı'nda ağır tonajlı tırlara izin verilmiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta akşam saatlerinde hafif başlayan kar, etkisini artırarak 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımı aksattı. Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tırların geçişine izin verilmezken diğer sürücüler uyarılıyor; kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Bayburt'ta akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar etkisini artırdı.
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tırların geçişine izin vermiyor.
Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Yağışla birlikte kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.
Kara yolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.
Kaynak: AA
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