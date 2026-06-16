Bayburt'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında karla mücadeleye devam ediyor.
Konursu Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Üzengili köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası ile Yazyurdu köyü arasındaki güzergahı iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.
Şantiye Şefi Fırat Türk, AA muhabirine, yaklaşık 3 bin rakımda 3 iş makinesi ve 5 personelle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Ekiplerin, kışın yoğun kar alan güzergahta canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Türk, turizm ve hayvancılık açısından önemli olan bölgeye vatandaşların ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
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