Bayburt'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

16.06.2026 11:37
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Bayburt'ta ekipler, 2 metreye ulaşan kar nedeniyle yayla yollarını ulaşıma açmaya çalışıyor.

Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında karla mücadeleye devam ediyor.

Konursu Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Üzengili köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası ile Yazyurdu köyü arasındaki güzergahı iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

Şantiye Şefi Fırat Türk, AA muhabirine, yaklaşık 3 bin rakımda 3 iş makinesi ve 5 personelle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin, kışın yoğun kar alan güzergahta canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Türk, turizm ve hayvancılık açısından önemli olan bölgeye vatandaşların ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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