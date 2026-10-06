Bayburt'ta sağanak trafiği aksattı, bazı köylerde dolu tarım arazileri beyaza büründü

Bayburt'ta sağanak trafiği aksattı, bazı köylerde dolu tarım arazileri beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta aniden bastıran sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; yayalar ve sürücüler trafikte güçlük yaşadı. Bazı köylerde dolu tarım arazilerini beyaza büründürdü, belediye ekipleri sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışıyor.
Bayburt'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, bazı köylerde sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.
Kaynak: AA
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