Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu

Bayburt\'ta Tarihi Eser Operasyonu

11 ilde düzenlenen operasyonda tarihi sikkeler ve objeler ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

30.01.2025 18:49
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Bayburt merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait sikkeler ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Bayburt ve çevre illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 11 ilde 17 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 86 sikke, 24 yüzük, 7 heykelcik, 80 metal ve taş obje ile tabanca ve 95 fişek ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 16'sı ifadelerinin ardından, bir kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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