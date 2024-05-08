Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi.
Merkeze bağlı Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.
Yaylaya giden köy sakinleri, 5 evin kapı ve pencerelerinin kırılıp içerideki eşyanın dağıtıldığını gördü.
Evlerde ayılara ait ayak izleri bulan ev sahiplerinin ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.
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