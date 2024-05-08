Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi - Son Dakika
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Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi

Bayburt\'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi

Bayburt'un Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları 5 evin içerisine girdi. Ev sahipleri, ayılara ait ayak izlerini görünce ilgili kurumlara başvuruda bulundu.

08.05.2024 12:07
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Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi.

Merkeze bağlı Üzengil köyüne bağlı Sarıçiçek Yaylası'nda yiyecek arayan ayılar, kapı ve pencerelerini kırdıkları bazı evlere girdi.

Yaylaya giden köy sakinleri, 5 evin kapı ve pencerelerinin kırılıp içerideki eşyanın dağıtıldığını gördü.

Evlerde ayılara ait ayak izleri bulan ev sahiplerinin ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta yiyecek arayan ayılar, 5 yayla evine zarar verdi - Son Dakika

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