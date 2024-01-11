Bayburt\'un Aydıntepe ilçesinde muhtar adayı kurayla belirlendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde aileler arasında kırgınlıkların önüne geçmek için 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde muhtar adayı köylüler tarafından kurayla belirlendi.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Pınargözü köyünde muhtarlık seçimleri öncesinde yaşanan huzursuzlukların önüne geçmek için köylüler arasında gerçekleştirilen toplantıda muhtarın kurayla belirlenmesi kararı alınmasının ardından köyde adaylığını açıklayan Bilal Genç ile Muhittin Akbaş arasında kura çekildi.

Tüm köy sakinlerinin huzurunda, yaşlılardan birinin çektiği kura sonucuna göre Bilal Genç'in muhtar adayı olması kararlaştırıldı.

Köy muhtarı Numan Akbaş, AA muhabirine, köyde bir dönem muhtarlık yaptıktan sonra aday olmadığını, görevi diğer arkadaşlarına devredeceğini söyledi.

Köylerinde yıllardan beri iki grup arasında muhtarlık için rekabet yaşandığını belirten Akbaş, bu durumun komşuluk ilişkilerine zarar vermemesi için köy olarak karar aldıklarını anlattı.

Akbaş, tüm aile temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıda kura çekimi yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu toplantıda köyümüze kim muhtar olacaksa bu hizmet için geliyor. Yani biz bunu hep birlikte güzel bir şekilde karar verelim. Aday olacak kişinin arkasında herkes dursun ve kurayla bir kişiyi aday olarak belirleyelim. Bunu da dönemsel olarak bir dönem aşağı mahallenin adayı muhtar olsun bir dönem yukarı mahallenin diye ikiye ayırdık ve kuramızı çektik. Bundan sonrası için inşallah hayırlı olur. Temel amacımız komşuluk ilişkilerine zarar gelmemesi. Herkes karardan memnun kaldı."

"Köyümüz için de ayrım gözetmeksizin daha güzel çalışacağız"

Kurada adı çıkan Bilal Genç ise kuradan önce gruplaşmaların olduğu köyde bazı olumsuzluklar yaşadıklarını, dolayısıyla köyleri için uygun bir karar alındığını ifade etti.

Gelecek nesle uzlaşı konusunda yol açtıklarını dile getiren Genç, "Bu şekilde muhtar adayı herkesin desteğini alacağından köyümüz için de ayrım gözetmeksizin daha güzel çalışacağız. Diğer arkadaşım da gelse aynı, ben de aynı hizmeti vereceğimden kimsenin şüphesi yoktu. Kura bana çıktı, takdirle karşıladı kendisi. Ona çıksa aynı şekilde ben de takdirle karşılayacaktım." dedi.

Kuraya katılan diğer aday Muhittin Akbaş da aileler arasında küskünlük kırgınlık olmasın diye alınan kararı memnuniyetle karşıladığını anlattı.

"Güzel bir karar alındı"

Abdurrezzak Akbaş ise karardan tüm köy halkının memnun kaldığını aktardı.

Köylerinde daha önce çok karışıklık çıktığını belirten Akbaş, "Herkes birbirine girecekti. Allah razı olsun, güzel bir karar alındı. Bu karara da herkes uydu. Millet birbirine düşmüştü. Küslükler, tartışmalar oldu ama Allah'a şükür şu anda herkes caminin altında toplanıp oturuyoruz. Muhittin daha önce muhtarlık yapmıştı, çok memnunduk. Bilal yeni muhtar olacak, inşallah daha güzelini yapar ve köyümüzde bir hizmet yarışı olur. Biz de köylüler olarak kendisine yardımcı olacağız." diye konuştu.