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Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla mücadele ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için nisan ayında çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt kent merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidinde kar yağışı etkili oldu. Erzurum- Bayburt kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar nisan ayında yolda kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yetişti. Kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması ve özellikle yazlık lastik uygulamasına geçen araçların yola çıkmaması hususunda yetkililer uyarıda bulundu.

Öte yandan gece vatandaşların yardımına koşan Karayolları ekiplerinin gündüz saatlerinde de kar mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kütlelerini kar temizleme araçlarıyla temizleyen Karayolları ekipleri, sürücülerin yolda sorun yaşamaması adına hummalı çalışma içerisinde bulunuyorlar.

Bayburt-Çaykara yolu arasında karla kaplanan yolları bir bir açan ekipler, kapalı yol bulunmadığını, çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdiler.