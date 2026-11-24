Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde 20 Kasım'da alabora olan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da eyaletin Oweikorogha bölgesindeki nehirde meydana gelen tekne kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, nehirden 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığı ve böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği aktarıldı.

Bayelsa eyaletine bağlı Oweikorogha bölgesindeki nehirde, 20 Kasım'da nehir yolculuğuna uygun olmayan ve izinsiz bir yükleme noktasından hareket eden tekne alabora olmuştu.

Kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 29 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 52 kişi ise sağ kurtarılmıştı.

Hükümet, alabora olan teknenin henüz sudan çıkarılamadığını açıklamıştı.