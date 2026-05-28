Baykan'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Baykan-Veyselkarani kara yolunda çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
