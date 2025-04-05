Baykuş Yuva Düşüşünden Kurtarıldı

Bursa'da yuvasından düşen baykuş kasaba götürüldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yuvasından düşen yavru baykuşa, vatandaşlar sahip çıktılar.

Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir ağacın altına düşen yavru baykuşu fark etti. Kuşun zarar görmemesi için hemen harekete geçen mahalle sakinleri, yavruyu kasaba götürerek etle besledi. Ardından baykuşu tekrar yuvasına yerleştirerek doğal yaşamına dönmesini sağladılar.

Vatandaşların bu örnek davranışı, doğaya ve yaban hayatına karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.