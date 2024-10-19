Bayrak Sevgisi Çocuğa Hediye Getirdi

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Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğünce bayrak hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binaya asılı Türk bayrağına bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, 12 yaşındaki bir çocuğun mevsim şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyduğunu ve bayrağı yanına alarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ikamet sahibine ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşıp, Türk bayrağı hediye etti.

Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz." diyerek öpüp anlına koyduğu bayrağı çocuğa verdi.

Çocuk da öpüp anlına koyduğu bayrağı teslim aldı, polislerle fotoğraf çektirdi.

Paylaşımda, "Vatan ve bayrak sevgisiyle büyüyen çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir gelecek sunmak için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.