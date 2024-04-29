Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, göreve gelmesinin ardından ilk nikahı kıydı

Güncel

(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıydı.

Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda Bayraklı Belediyesi personeli Mevlüt Yiğen'in oğlu Mert ve Zöhre çiftinin nikah merasimlerine katılan Başkan Önal, genç çiftin nikahını kıydı.

Önal, "Bayraklı Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıymanın heyecanını sizlerle birlikte yaşıyorum. Cumhuriyetimizin en büyük değerlerinden biri olarak gördüğümüz kadınlarımızın daha özgür ve eşit olduğu bir toplumu arzu ediyoruz. Aile birliğimizin temelinde kadınlarımız var. Onun için aile cüzdanını kadınlarımıza teslim ediyorum, Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkacağınız yaşamınızda ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Önal, aynı gün akşam saatlerinde ise Merve ve Ali Eralp çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyerek nikah cüzdanını geline teslim eden Önal, "Bugün göreve geldiğim günden bu yana ikinci nikah törenine katıldım. Genç çiftlerimizin mutluluklarına şahitlik yapmak beni son derece mutlu etti. Evliliğinizi karşılıklı sevgi ve saygı anlayışıyla yürütün, birbirinizi üzmeden, kırmadan ömür boyu mutlu olun. Bu vesileyle evlenen ve evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu mutluluklar dilerim" diye konuştu.