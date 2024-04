Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Güncel

(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yerel seçimlerin ardından görevlerine başlayan 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Başkan Önal, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ileten muhtarlarımızla güçlü bir bağ kurarak bütün sorunları yerinde tespit edip, imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya yerel seçimler sonrası görevlerine başlayan 24 mahalle muhtarı katıldı. Yeni dönemde ilçeye en iyi hizmeti vermek için muhtarlarla her zaman dayanışma içinde olacaklarını belirten Başkan Önal, şunları söyledi:

"Bayraklı'da mali disiplinini sağladıktan sonra mahallelerimizin öncelikli sorunları başta olmak üzere acil çözüm bekleyen işler için harekete geçeceğiz. Belediyenin rutin hizmetlerini daha disipline edilmiş bir şekilde gerçekleştirmek için hizmeti önceleyen bir anlayışla yola çıktık. Her gün belediyedeki görevimi yapmak için özellikle ayrı mahallelerden geçerek geliyorum ki; eksikleri yerinde görüp ihtiyaçlara hızlıca cevap verebileyim. Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. El birliğiyle sahada hizmetlerimizi her mahallemize eşit ve en etkin şekilde götürmek için Bayraklı'nın her mahallesinde ve sokağında vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz. Belediyemizde kimsenin kayrılmadığı, herkesin emeğinin takdir edildiği bir süreç kurmak için elimden geleni yapacağım. Amacım sizlerin de desteği ile beş yılın sonunda Bayraklı Belediyesini daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Gördüğünüz eksiklikleri duyarlılıkla bize iletmenizi özellikle rica ediyorum. Bu yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını ve her birimiz için başarı ile neticelenmesini diliyorum."

MUHTARLARDAN HİZMET SÖZÜ

Önal'a yeni dönemde başarı dileklerini ileten muhtarlar ise mahallelerindeki öncelikli sorunları ve ihtiyaçları anlattı. Belediyenin mali disiplininin en kısa sürede alınan tasarruf tedbirleriyle sağlanacağına inandıklarını belirten muhtarlar, hizmet sözü verdi.