Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti'ni Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti'ni Hayata Geçirdi

Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti\'ni Hayata Geçirdi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim sürecinde vaat ettiği Evde Bakım Hizmeti'ni hayata geçirdi. Yatalak hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlar evde doktor ziyareti hizmetinden faydalanabilecek, evlerinin küçük bakım, onarım ve tadilatını yaptırabilecek.

23.06.2024 14:04  Güncelleme: 14:49
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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim sürecinde vaat ettiği projelerden biri olan Evde Bakım Hizmeti'ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Bayraklı'da yaşayan yatalak hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlar; evde doktor ziyareti hizmetinden faydalanabilecek, evlerinin küçük bakım, onarım ve tadilatını yaptırabilecek. Başkan İrfan Önal, "Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı kendi işlerini yapmakta zorlanan ilçe sakinlerine yönelik Evde Bakım Hizmetleri'ne başladı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın seçim vaatleri arasında yer alan önemli projelerden olan Evde Bakım Hizmeti, yatalak hastaların ve yaşlıların hastaneye gitmeden gerekli sağlık hizmetlerini evlerinde alabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda hemşirelik bakımı, fizik tedavi, kişisel bakım, ilaç takibi ve tıbbi danışmanlık gibi çeşitli alanlarda destek veriliyor. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise; gelen talepler doğrultusunda evlerin küçük bakım, tadilat ve onarımlarını yapacak. Randevu ve detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

"Büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi her vatandaşın imkanlar dahilinde yanında olacaklarını belirten Başkan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal ve sağlık ekipleriyle birlikte proje kapsamında Refik Şevket İnce Mahallesi'nde şeker ve kalp yetmezliği sorunları yaşayan 82 yaşındaki Alten Avcı'yı evinde ziyaret etti. Alten teyzeyi muayene eden sağlık ekipleri, tedavisi için gerekli çalışmayı yaparak tavsiyelerde bulundu. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Avcı, "Bizi unutmadığınız için çok teşekkür ederiz" dedi. Avcı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Önal, "Seçim döneminde verdiğim sözlerden biri de Evde Bakım Hizmetleri'ydi. Belediye olarak yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimizin her zaman yanında olacağız. Talep ettikleri tüm konuları değerlendirerek imkanlarımız ölçüsünde ekiplerimizle seferber olacağız. Teknik olarak evlerde küçük bakım ve onarım işlerini de ekiplerimiz yerine getirecek. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle yaşamlarını idame ettirmekte zorlanan büyüklerimizi hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti'ni Hayata Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmeti'ni Hayata Geçirdi - Son Dakika
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