Bayraklı Belediyesi gıda işletmelerini denetledi, aykırılara idari süreç başlattı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü denetimleri yoğunlaştırdı.

Fırınlar, tatlı üretimi yapan yerler ve gıda satışı yapan işletmeler, gıda yüksek mühendisi ve zabıta ekipleri tarafından titizlikle incelendi.

Denetimlerde ürünlerin üretim koşulları, hijyen, depolama şartları, gramaj ve işletmelerin yasal belgeleri kontrol edildi. Mevzuata aykırı işlemler tespit edilen işletmelere idari süreç başlatıldı.

"DENETİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi belirli periyotlarda sürdüreceğiz. Ekiplerimiz, gıda üretimi yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda üretilen ürünleri güvenle tüketebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.