Bayraklı Belediyesi gıda işletmelerini denetledi, aykırılara idari süreç başlattı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi gıda işletmelerini denetledi, aykırılara idari süreç başlattı

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Bayraklı Belediyesi gıda işletmelerini denetledi, aykırılara idari süreç başlattı
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Bayraklı Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi; hijyen, depolama ve gramaj ile belgeler incelendi. Mevzuata aykırı işlem tespit edilenlere idari süreç başlatıldı, Başkan İrfan Önal denetimlerin sürdürüleceğini söyledi.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla belirli periyotlarda gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerimizi sıklaştırdık. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasıdır" dedi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü denetimleri yoğunlaştırdı.

Fırınlar, tatlı üretimi yapan yerler ve gıda satışı yapan işletmeler, gıda yüksek mühendisi ve zabıta ekipleri tarafından titizlikle incelendi.

Denetimlerde ürünlerin üretim koşulları, hijyen, depolama şartları, gramaj ve işletmelerin yasal belgeleri kontrol edildi. Mevzuata aykırı işlemler tespit edilen işletmelere idari süreç başlatıldı.

"DENETİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi belirli periyotlarda sürdüreceğiz. Ekiplerimiz, gıda üretimi yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda üretilen ürünleri güvenle tüketebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
İrfan ÖnalBayraklıZabıtaSağlıkGüncelSon Dakika

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