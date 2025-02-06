Bayraklı Belediyesi'nden Çocuklara Deprem Eğitimi

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Bayraklı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Ayda Bebek Anaokulu'ndaki öğrencilere deprem eğitimi verildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu gerçeği unutmadan çocuklarımızı, vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin yıl dönümünde çocuklara, deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Çök-kapan-tutun yöntemi, güvenli tahliye yolları ve deprem çantasının önemi gibi hayati bilgiler, Acil Durum Afet Yönetim Teknikeri Cebrail Murat Bakır tarafından miniklere aktarıldı.

Eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğu belirtilerek, deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler tanıtıldı. Su, yiyecek, el feneri, düdük, ilk yardım malzemeleri ve yedek kıyafet gibi acil durum ihtiyaçlarının her evde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

"Böyle bir felaketin tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, depreme karşı bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, "Doğal afetler konusunda özellikle çocuklarımızın bilinçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçük yaşta verilen afet bilinci, onların ileride hayata daha hazırlıklı olmalarını sağlayacak. Deprem gerçeğini unutmadan, doğal afetlerle ilgili eğitimlerimizi yaygınlaştırıp tüm okullara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ebeveynlerin de deprem konusunda bilinçlenmesi için her yaş grubuna yönelik afet eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün, iki yıl önce 11 ilimizde büyük yıkımlara ve kayıplara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü. Hepimiz de derin izler bırakan bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böyle bir felaketin tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.