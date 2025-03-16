Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlara Okuma Yazma Kursu

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle başlatılan okuma yazma kursunda, gönüllü öğretmenler kadınlara okuma yazma öğretiyor. Kursa katılan kadınlar memnuniyetlerini "Hiç kimseye muhtaç olmadan her yerde kendi işimizi rahatlıkla yapabilmeyi istiyoruz, bu kurs bizim hayatımızı değiştirecek" sözleriyle dile getirdi.

Okuma yazma bilmeyen kadınlar için Bayraklı Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle Onur Mahallesi Semt Merkezi'nde kurs başlattı. Gönüllü öğretmen Reyhan Atalay tarafından verilen eğitimlere katılan 27 kadın, harfleri tanımaktan başlayarak hece, kelime, cümle ve metin seviyesinde okuma yazma becerilerini geliştiriyor. Dört ay sürecek eğitim sonunda, kursiyerler sertifikalarını alarak ilkokul mezunu olabilmek için sınava hazırlanacak. Ayrıca, kadınlar bu eğitimlerde günlük hayatta karşılaşabilecekleri pratik bilgilerle donatılarak, hayatlarını kolaylaştıracak beceriler de kazanacak.

"Hayatımızı değiştirecek"

Okuma yazma öğrenmenin heyecanını yaşayan kursiyerlerden Pamuk Gümüş ve Selman Fırtına, yıllardır yaşadıkları zorlukları "Bu kurs sayesinde artık tabelaları okuyabileceğiz, en azından kamu kurumlarına gittiğimizde, otobüse ve minibüse binerken gideceğimiz yerleri okuyabileceğiz. Hiç kimseye muhtaç olmadan her yerde kendi işimizi rahatlıkla yapabilmeyi istiyoruz, bu kurs bizim hayatımızı değiştirecek" sözleriyle anlattı.

"Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise "Eğitim herkesin en temel hakkıdır ancak farklı sebeplerle eğitimini tamamlayamayan birçok insan var. Biz Bayraklı Belediyesi olarak, onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Okuma yazma kurslarımızı, talebe göre genişleterek daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir. Bu bilinçle hareket ederek, eğitimden istihdama kadar her alanda toplumun her kesiminin yanında oluyoruz" diye konuştu.