Bayraklı Belediyesi'nden Kış Spor Okulları Projesi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Kış Spor Okulları Projesi

Bayraklı Belediyesi, kış aylarında spor tutkunlarını bir araya getiren 'Kış Spor Okulları'nı hayata geçirdi. 18 farklı branşta sunulan kurslarla gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atması hedefleniyor.

23.10.2024 13:45
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kış Spor Okulları" her yaştan spor tutkununu bir araya getirerek keyifli ve verimli bir deneyim sunuyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, tüm sporseverleri kış spor okullarına davet ederek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını önemsiyoruz. Onları her zaman sporla buluşturacak projeler hayata geçireceğiz. Herkesi spor okullarımıza bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kış spor okulları, katılımcıların yaz-kış aktif kalmasını sağlıyor. İlçede spor kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bu projeyle her yıl binlerce kişi sporla buluşuyor. Bu yıl da 18 farklı branşta açılan kurslar, kış aylarını sporla ısıtıyor. Basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporlarının yanı sıra; badminton, karate, tekvando, masa tenisi, güreş, jimnastik, bale, atletizm, zumba, pilates, aerobik, yoga, kick boks ve tenis gibi birçok branşta eğitimler sunuluyor. Özel gereksinimli bireyler için ise masa tenisi, dans, corn hole ve basketbol kursları aralıksız devam ediyor. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'nde kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0232 477 20 44 veya 0232 371 23 00 numaralı telefonları arayarak bilgi edinebilecek.

"Sporla buluşturan projeler üretmeye devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporun yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını önemsiyoruz. Onları her zaman sporla buluşturacak projeler hayata geçireceğiz. Tüm sporseverleri kış spor okullarımızda düzenlediğimiz kurslara davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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