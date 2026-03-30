Bayraklı'da Sıfır Atık Bilinci Küçük Yaşta Başlıyor

30.03.2026 17:01  Güncelleme: 17:13
Bayraklı Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' eğitimi vererek çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitimlerde atık yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı uygulamalı olarak öğretildi.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" eğitimleriyle çocuklara çevre bilinci kazandırıyor. Okulda verilen eğitimler de öğrencilere uygulamalı olarak atık yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı anlatıldı.

Bayraklı Belediyesi, çevre dostu nesiller yetiştirmek amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile TEMA Vakfı iş birliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle Manavkuyu Mahallesi'ndeki Ömer Özkan İlkokulu'nda eğitim programı gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimle kalıcı öğrenme

Eğitim programında öğrencilere; iklim değişikliğinin nedenleri, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı ve geri dönüşümün önemi aktarıldı. Sıfır atık yaklaşımının yalnızca geri dönüşümden ibaret olmadığı vurgulanırken; atıksız yaşam, israfın önlenmesi ve kaynak verimliliği konuları uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Öğrenciler, evde ve okulda oluşan ambalaj atıkları başta olmak üzere pil, elektronik atık ve bitkisel yağ gibi çevreye zarar veren atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.

Sürdürülebilir yaşan alışkanlıkları anlatıldı

Eğitimlerde, bireysel alışkanlıkların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne dikkat çekildi. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir alternatiflerin tercih edilmesi ve gıda israfının önlenmesi konularında öğrencilere önemli bilgiler verildi.

"Daha temiz gelecek için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çevre koruma çalışmalarının öncelikli hizmetler arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doğal kaynaklarımızın korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele için atık oluşumunun azaltılmasını temel politika olarak benimsiyoruz. Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve bu konuda eğitimlerle farkındalık oluşturulması büyük önem taşıyor. Bireysel katkı, toplumsal dönüşümün anahtarıdır. Daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için tüm vatandaşlarımızı sıfır atık bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum" dedi."

Öte yandan 2025 yılında Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü; ilçe genelinde ambalaj, cam, pil, ilaç, elektronik ve tekstil atıklarının düzenli toplanmasını sağlıyor. Geri dönüşüm kumbaralarıyla vatandaşların atıkları ayrıştırması teşvik edilerek çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Güncel, Çevre, Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
