Bayraklı Belediyesi'nden Yaşlılara Destek Hattı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Yaşlılara Destek Hattı

Bayraklı Belediyesi\'nden Yaşlılara Destek Hattı

Bayraklı Belediyesi, 65 yaş ve üzeri hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar için 'Yaşlı Destek Hattı' kurarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Başkan İrfan Önal, büyüklerimize olan sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak, her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

13.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 65 yaş üzerindeki hasta ve yatalak vatandaşlar için "Yaşlı Destek Hattı" kuruldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Tecrübeleriyle bize yol gösteren, 65 yaş ve üzeri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Yaşlıların ihtiyaçlarına duyarlılığıyla öne çıkan Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için "Yaşlı destek hattı" kurdu. Daha önce Sağlık İşleri Müdürlüğü ile evde sağlık hizmetleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile kuaför hizmetleri sunan belediye, şimdi de "Yaşlı Destek Hattı" ile hasta, yatalak ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

Daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla başlanan proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar tek tek telefonla aranacak, istek ve taleplerine yanıt verilecek. Belediye ekipleri, evde sağlık ve kuaför hizmetlerini sürdürürken, sağlık kuruluşları ve diğer resmi kurumlardaki işlemler için ulaşım desteği sağlayacak. Ayrıca, gereken durumlarda evlerin küçük onarımı ve bakımı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak. Destek hattından yararlanmak isteyenler, 477 20 00 numaralı telefondan, dahili 2706 ve 2809'u tuşlayarak Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alabilecek.

"Büyüklerimizi Yalnız Bırakmayacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Büyüklerimize olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bayraklıda aile olmanın bilincini en iyi şekilde hizmete dönüştürme noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, 65 yaş ve üzeri, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İmkanlarımız dahilinde onlara destek olmaya devam ederken, moral ve motivasyonlarını da yüksek tutmak istiyoruz. Sağlık hizmetlerinden ulaşım desteğine kadar her türlü ihtiyaca yönelik çözümler üretiyoruz. Bu projeyle, Bayraklı'daki tüm 65 yaş üstü, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, hasta, yatalak ve engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İrfan Önal, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Yaşlılara Destek Hattı - Son Dakika

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