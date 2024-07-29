Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda oyun grupları, spor aletleri ve çöp kovaları yenilenirken, ağaçlar budanıyor ve çimler biçiliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, daha yeşil ve modern bir Bayraklı hedeflediklerini belirtti.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:37
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Hedefimiz daha yeşil ve daha modern bir Bayraklı" dedi.

Bayraklı'nın her mahallesindeki parklarda kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların nefes alabileceği sosyal alan olan parkları baştan sona yeniliyor. Bu kapsamda oyun grupları, açık alan spor aletleri, oturma bankları, çöp kovaları ve basketbol sahalarında bakım-onarım, boyama ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Parklarda bulunan oyun grupları ve yürüyüş yollarındaki bozulan zeminlerin kauçuk kaplamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle değiştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçları buduyor, çimleri biçiyor, parkları baştan sona temizliyor. Parkların, elektrik ve su tesisatları da yenilenirken, bozulan ve kırılan aydınlatmaları da aktif hale getiriyor. Yapılan revizyon ve yapım çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Önal: "Çocuklarını güvenle oynatabilecekleri modern alanlar sunmayı hedefliyoruz"

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalıştıklarını belirten Başkan Önal, "Amacımız, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha temiz, daha yeşil ve daha güvenli alanlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak. Bu kapsamda parklarımızda yaptığımız çalışmalarla Bayraklı halkına nefes alacakları, spor yapacakları ve çocuklarını güvenle oynatabilecekleri modern alanlar sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Bayraklı, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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