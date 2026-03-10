Bayraklı'da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Sona Yaklaştı

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yapımı sürdürülen ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adını taşıyacak olan spor kompleksinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Uzun yıllar atıl durumda bulunan Borsa Futbol Sahası'nın modern bir spor kompleksine dönüştürüldüğü projede, tesisin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki spor yatırımlarına bir yenisini daha kazandırıyor. Uzun süredir kullanılmayan Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki Borsa Futbol Sahası, belediye ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı proje ile baştan sona yenilenerek çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüldü. Bayraklı Belediye Meclisi kararıyla, hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği tesiste sona yaklaşılırken çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Gençlerimiz için önemli bir yatırım"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yapımı süren spor kompleksinde incelemelerde bulunarak ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisin Bayraklı için önemli bir kazanım olacağını belirten Önal, şunları söyledi:

"Bayraklı'da çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını istiyoruz. Uzun süre atıl durumda kalan bu alanı modern bir spor kompleksine dönüştürerek ilçemize kazandırıyoruz. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, gençleri ve sporu her zaman önemseyen bir isimdi. Onun adını taşıyacak bu tesisin, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluştuğu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı olacağına inanıyoruz. Bayraklı için önemli bir kazanım olacak bu kompleksin, mahalle kültürünü ve sporun birleştirici gücünü de büyüteceğine inanıyoruz" dedi."

Modern spor tesisi olacak

Bayraklı Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında tesis, profesyonel sporcuların ve her yaştan vatandaşın kullanabileceği modern bir altyapıyla inşa ediliyor. Kompleks içerisinde; bin 500 metrekare FİFA standartlarında halı saha, 420 metrekare FIBA standartlarında basketbol sahası, 300 metrekare çok amaçlı voleybol ve tenis kortu, bin metrekare rekreasyon (dinlenme) alanı, 625 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yer alacak.

Tamamlandığında Bayraklı'nın önemli spor alanlarından biri olacak Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, mahalle sakinlerinin spor yapabileceği, gençlerin güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.