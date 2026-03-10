Bayraklı'da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Sona Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayraklı'da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Sona Yaklaştı

10.03.2026 16:05  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediyesi, Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki atıl durumdaki Borsa Futbol Sahası'nı, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adıyla anılacak modern bir spor kompleksine dönüştürüyor. Tesis, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girecek.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yapımı sürdürülen ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adını taşıyacak olan spor kompleksinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Uzun yıllar atıl durumda bulunan Borsa Futbol Sahası'nın modern bir spor kompleksine dönüştürüldüğü projede, tesisin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki spor yatırımlarına bir yenisini daha kazandırıyor. Uzun süredir kullanılmayan Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki Borsa Futbol Sahası, belediye ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı proje ile baştan sona yenilenerek çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüldü. Bayraklı Belediye Meclisi kararıyla, hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği tesiste sona yaklaşılırken çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Gençlerimiz için önemli bir yatırım"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yapımı süren spor kompleksinde incelemelerde bulunarak ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisin Bayraklı için önemli bir kazanım olacağını belirten Önal, şunları söyledi:

"Bayraklı'da çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını istiyoruz. Uzun süre atıl durumda kalan bu alanı modern bir spor kompleksine dönüştürerek ilçemize kazandırıyoruz. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, gençleri ve sporu her zaman önemseyen bir isimdi. Onun adını taşıyacak bu tesisin, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluştuğu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı olacağına inanıyoruz. Bayraklı için önemli bir kazanım olacak bu kompleksin, mahalle kültürünü ve sporun birleştirici gücünü de büyüteceğine inanıyoruz" dedi."

Modern spor tesisi olacak

Bayraklı Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında tesis, profesyonel sporcuların ve her yaştan vatandaşın kullanabileceği modern bir altyapıyla inşa ediliyor. Kompleks içerisinde; bin 500 metrekare FİFA standartlarında halı saha, 420 metrekare FIBA standartlarında basketbol sahası, 300 metrekare çok amaçlı voleybol ve tenis kortu, bin metrekare rekreasyon (dinlenme) alanı, 625 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yer alacak.

Tamamlandığında Bayraklı'nın önemli spor alanlarından biri olacak Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, mahalle sakinlerinin spor yapabileceği, gençlerin güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Futbol, Güncel, Borsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Sona Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:33:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Bayraklı'da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde Çalışmalar Sona Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.