İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki Düzenleme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Sevgi Yolu'nda devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Esnafla sohbet eden Tugay, alt ve üstyapı çalışmalarının hızla tamamlanacağını belirterek, esnafa dış cephe ve tabela düzenlemesinde uyumlu bir estetik için destek çağrısı yaptı.

Tugay öncülüğünde başlatılan "Güzel İzmir" hareketi kapsamında Bayraklı Sevgi Yolu baştan sona yenileniyor. Tugay, yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde denetleyerek; İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara ile birlikte sahadaki ekiplerden bilgi aldı, işçilere kolay gelsin dileklerini iletti.

Tugay, esnafla bir araya gelerek, bölgenin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması için belediye olarak titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

"Sevgi Yolu'nun estetiğini birlikte tamamlayalım"

Sevgi Yolu'nda tabela düzenine de dikkati çeken Tugay, esnafa dış cephe ve tabela konusunda uyumlu bir düzenleme yapılmasının bölgenin görünümünü güçlendireceğini belirterek destek beklediklerini söyledi. Tugay, "Burayı yaptık bitti demekle iş bitmiyor. Esnafımızın da dükkanlarını ve tabelalarını düzenleyerek bu güzelliği tamamlaması gerekiyor. Birbirini tamamlayan renk ve modellerle çok daha güzel bir görünüm ortaya çıkabilir" dedi.

Sahada yoğun tempo

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yürütülen çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Proje kapsamında yağmur suyu, içme suyu ve diğer kurumlara ait altyapı hatları yenileniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise eş zamanlı olarak zemin beton çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların büyük bölümü gece saatlerinde yürütülürken, ekipler projeyi en kısa sürede tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Proje kapsamında toplam 5 bin 800 metrekare granit kaplama ve 260 metrekare podima kaplama yapılması planlanıyor. Kullanılan sentetik içerikli özel zemin çözümü sayesinde hem dayanıklılığı yüksek hem de kullanım ömrü uzun bir yüzey oluşturulması hedefleniyor. Ramazan Bayramı öncesinde zemin betonlarının büyük bölümünün tamamlanması, ardından taş kaplama çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

Sevgi Yolu'nda tarihin izleri

Bayraklı Sevgi Yolu Sokak Düzenlemesi Projesi, kentin tarihine de gönderme yapacak. Tasarımda, bölgeye yakın konumda bulunan Smyrna Höyüğü'ndeki arkeolojik buluntular ve motiflerden ilham alındı. Podima zemin kaplamalarında kullanılan desenler, Antik Smyrna kazılarında ortaya çıkarılan bezemelerin modern bir yorumunu yansıtacak. Proje tamamlandığında Sevgi Yolu; saksılı yeşil alanları, oturma ve dinlenme noktaları, modern kent mobilyaları ve yenilenen aydınlatma sistemiyle vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği estetik bir yaşam alanına dönüşecek.

Yaya öncelikli ticaret aksı olarak düzenlenen 335 metrelik Sevgi Yolu'nun, hem Bayraklı için hem de İzmir için kültürel, tarihi ve ticari açıdan cazibe merkezi olması hedefleniyor.