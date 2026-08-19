Bayraktaroğlu ile Al-Mannai Görüştü
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar mevkidaşı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü.
TSK'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
Kaynak: ANKA
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