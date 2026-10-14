Bayraktaroğlu, KFOR devir teslim töreni için Kosova\'da Prizren\'de denetleme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'ya gitti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, KFOR Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere gittiği Kosova'da, Sultan Murat Kışlası/ Prizren'de konuşlu Türk Temsil Heyet Başkanlığında inceleme denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.