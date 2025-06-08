Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bayraktaroğlu, bölgedeki birlik komutanları ile de uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirerek bayramlarını kutladı ve görevleri başında olan personele başarı dileklerini iletti. Tugayda görevli personele hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, Mehmetçiklerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak özverili, fedakar ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu'ndan Tugay'a Bayram Ziyareti - Son Dakika
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