Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Carignan'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Carignan, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ile Orgeneral Carignan??????,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu ve Carignan'dan Görüşme - Son Dakika
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